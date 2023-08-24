مجرمو حرب.. اتهام المخابرات الأمريكية والبنتاجون بالتضحية بـ الجيش الأوكراني

قال السياسي الأمريكي، أجامو بركة، اليوم الخميس، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع “البنتاجون”، كانا يعلمان حتى قبل بدء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية أنه محكوم عليهما بالفشل التام.

وكتب بركة، عبر منصة “إكس”: "مجرمو الحرب الذين يشكلون السياسة الأمريكية دفعوا أوكرانيا إلى التخلي عن اتفاقيات مينسك واختيار حرب كان البنتاجون ووكالات الاستخبارات يعلمون أنه لا يمكن كسبها عسكريا، لكنهم الآن يشيرون إلى الاستراتيجية الأوكرانية كسبب للهزيمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين ظلوا يتجادلون وراء الكواليس منذ أسابيع حول استراتيجية وتكتيكات الهجوم المضاد البطيء الذي تشنه كييف.

وأوضحت "وول ستريت جورنال”، أن التدريب المشترك على الأسلحة الذي أجرته الولايات المتحدة للأوكرانيين في الأشهر الأخيرة، هو محور النقاش بين واشنطن وكييف، والذي يهدف إلى إعدادهم لهجوم في الجنوب.

وأضافت: "يحث الجيش الأمريكي الأوكرانيين على العودة إلى التدريب المشترك على الأسلحة الذي تلقوه في قواعد الحلفاء في أوروبا، وتركيز قواتهم لمحاولة اختراق الدفاعات الروسية واختراق بحر آزوف”.