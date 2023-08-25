شريف خير الله: الصدق في العمل سر نجاح العندليب عبد الحليم حافظ

أكد الفنان شريف خير الله، أنه لا توجد مقارنة مطلقا بين الراحل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والفنان محمد رمضان، موضحا أنه لم يقصد التشبيه بينهما إطلاقا.

وأضاف الفنان شريف خير الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عشقت عبدالحليم حافظ لأن مشاعره صادقة في الغناء، موضحا :"كان سابق عصره واشتغل بروحه ودمه رغم مرضه الشديد، وتشعر إنه كان بيطلع الأغنيه من قلبه".

تابع الفنان شريف خير الله، سر نجاح الراحل عبدالحليم حافظ الصدق، وكان أصدق فنان موجود في جيله وأبنائي بيعشقوه، لافتا إلى أن العندليب كان متطورا للغاية مما تسبب له في العديد من المشاكل.

