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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنمية النشء بدمياط تنفذ التصفيات النهائية لـ مسابقة الصوت الذهبي

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

نفذت إدارة تنمية النشء التصفيات النهائية للمسابقة الدينية " الصوت الذهبى" على مستوى محافظة دمياط بمشاركة الفروع الادارية( دمياط _ كفر سعد _ كفر البطيخ _ فارسكور _ الزرقا _ ميت أبو غالب_ السرو _ الروضة ) .

وأسفرت التصفيات التى تمت بقاعة المديرية عن فوز المرحلة الاولى لحفظ القرآن من سن 8الى 13سنة
وحصل على المركز الاول على محمد معوض، فرع دمياط ، والمركز الثانى عبيد الله عبدالله محمد ،فرع الورضة ،المركز الثالث تقى محمد عبد اللطيف ،فرع كفر سعد ، المركز الرابع نور الدين محمود سالم ، فرع الروضة .


وكانت المرحلة الثانية من سن 13الى 17سنة.
المركز الاول يوسف حسان الدين عبدالله ، فرع دمياط، المركز الثانى رحمة عبد الجليل الشامى فرع الروضة ،المركز الثالث مصطفى احمد شعلان ،فرع دمياط ،المركز الرابع امانى ايمن حسن ..فرع الروضة
وفاز فى مجال الإنشاد الدينى السن من 8حتى 17سنة 
المركز الأول احمد محمد راشد، فرع الروضة 
المركز الثانى محمود الخطيب عامر ،فرع فارسكور.

يهدف النشاط إلى حث الطلائع علي حفظ كتاب الله وتنمية المواهب ورعايتها ، تهدف المسابقه إلي تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة  ، و تخلق منافسة حميدة بين الشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية. 

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دمياط التصفيات النهائية إدارة تنمية النشء الصوت الذهبي الشباب والرياضة المركز الرابع المرحلة الاولي المركز الثاني

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