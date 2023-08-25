بركات يعلن الموقف النهائي لمشاركة إمام عاشور مع الأهلي

أوضح محمد بركات ، موقف إمام عاشور نجم الأهلي المنضم حديثاً للفريق الأحمر بعد ظهوره الأول في مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن إمام عاشور تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع فريق ميتيلاند الدنماركي.



وأشار إلى أن إمام عاشور جاهز من الناحية الطبية للحاق بمعسكر الأهلي في النمسا الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل.



وأوضح أن إمام عاشور تعافى بنسبة كبيرة من الإصابة ومتحمس لبدء مشواره مع الفريق الأحمر.



وأكد أن الأهلي سيخوض مباراتين وديتين في معسكر النمسا يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل.