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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر أسبوعية بمعظم أسواق الخليج.. والسبعيني المصري يسجل أعلى إغلاق في تاريخه

صدى البلد

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية ببورصة السعودية  بنحو 0.3% في يوم الخميس بعد 3 جلسات متتالية من الانخفاض وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت 5 مليارات ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم البنك الأهلي بنحو 1%. بالإضافة إلى ارتفاع سهم أرامكو بنحو 0.4% مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.
كما ارتفع سهم سلوشنز بنسبة 2% مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من ترقية السهم إلى قائمة الشركات الكبيرة ضمن مراجعة فوتسي نصف السنوية.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر السعودي بنحو 0.4% بعد أسبوعيين متتالين من المكاسب وبضغط من تراجع سهم أرامكو بنسبة 1.1% مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت نحو 2.1 مليار جنيه لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 1.24 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.4% بدعم من ارتفع سهم أبوقير للأسمدة بنحو 2.6% ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر.
كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.6% ليغلق فوق مستويات 3700 نقطة مجدداً.

وأظهرت البيانات تسجيل الأجانب والمصريين صافي بيع بقيمة 10 و11 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للعرب بقيمة 21 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.3% مسجلاً رابع مكاسب أسبوعية على التوالي وأعلى إغلاق أسبوعي منذ أبريل 2018.
كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 2% مسجلاً سادس مكاسب أسبوعية على التوالي وأعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه.


الأسواق الخليجية الأخرى :

سجلت معظم أسواق الخليج خسائر أسبوعية مع انتهاء المحفزات عقب انتهاء فترة إعلان النتائج المالية لفترة الربع الثاني وبضغط من تراجع أسعار خام برنت بنحو 1.9% منذ بداية الأسبوع.

ارتد مؤشر بورصة قطر مرتفعاً بنسبة 0.3% في جلسة الخميس من أدنى مستوياته في 5 أسابيع، ولكنه تراجع بنحو 2% على مدار الأسبوع مسجلاً رابع خسائر أسبوعية على التوالي.

في حين ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.5% يوم الخميس مواصلاً المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي.
ولكنه تراجع بنحو 0.7% على مدار الأسبوع مسجلاً خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.2% مواصلاً مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي ليحقق اعلى إغلاق له في 8 سنوات بدعم من ارتفاع سهم دبي الإسلامي بنحو 0.9%.
كما ارتد مؤشر فوتسي أبوظبي مرتفعاً 0.4% من أدنى إغلاق له في شهر بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي الأول وألفا ظبي بنسبة 2% و1% على التوالي.

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