مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدل رواد مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق كبير على تطبيق تويتر للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي قام نادي النصر السعودي بنشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل قد ظهر كريستيانو وهو يحيي المتابعين أمام الكاميرا وذلك باللغة العربية، قائلاً: "السلام عليكم".



على الجانب الاخر منذ أيام قليلة، قد تناقل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد مقاطع الفيديو والذي يظهر فيه مهاجم فريق النصر وذلك بالزي التقليدي السعودي، وذلك أثناء تجواله وذلك برفقة أحد أصدقائه في أحدى شوارع الرياض.