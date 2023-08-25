مبلغ مالي ضخم.. كم سيحصل المقاولون العرب من صفقة محمد صلاح؟

يترقب نادي المقاولون العرب، مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حيث سيكون للفريق المصري نسبة من هذه الصفقة.. فما القصة؟

يذكر أن محمد صلاح بدأ حياته الكروية كناشئ فى نادى المقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى نادي بازل السويسري عام 2012، ليبدأ بعدها مسيرته الاحترافية في أوروبا.

عرض اتحاد جدة لضم صلاح

بحسب التقارير السعودية، فإن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو من أجل حسم الصفقة لصالحه خلال الأيام القادمة للانضمام إلى زملائه الجدد مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي ويكون رفقة فابينيو مرة أخرى بعد رحيل الأخير عن ليفربول قبل أسابيع.

وتتضمن صفقة الـ 300 مليون يورو، 100 مليون لصالح ليفربول و200 مليون يورو لصالح محمد صلاح في عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

ووفقا للتقارير، فإن محمد صلاح حال النتقاله الى اتحاد جدة فانه قيمة انتقال الصفقة ستصل إلى 130 مليون دولار على أن يحصل على 120 مليون دولار راتب سنوى، بما يعنى حصوله على 8 مليون ونصف المليون دولار شهريا و208 ألف دولار أسبوعيا.

كم سيحصل المقاولون العرب؟

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

ومن المقرر أن يحصل المقاولون العرب على نسبة 4% من صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة، والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.

وفي حال حصول المقاولون على نسبة حق التضامن في محمد صلاح بعدما لعب في صفوفه ما بين 13 -23 عاما، سيحصل المقاولون على مبلغ 167 مليون جنيه.

يذكر أن نادي المقاولون قد حصل على 30 مليون جنيه من عائد انتقال صلاح من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي، وفقا لتصريحات المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، حيث اتفق ليفربول مع روما على أن يسدد تلك القيمة؛ وحصل المقاولون على المبلغ من مسئولي النادي الإيطالي.

ماذا تقول لائحة الفيفا؟

تنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أنه "إذا انتقل لاعبا محترفا خلال مدة عقده، يدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية (تضامن) على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات.

ونسبة الرعاية تعكس أرقام السنوات التي كان اللاعب مسجلا بها في هذه الأندية بين مواسم عيد ميلاده الثاني عشر والثالث والعشرين".