رد فعل صادم من محمد صلاح على رحيله عن ليفربول.. ماذا فعل؟

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بنادي اتحاد جدة السعودي.

ويتواجد أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح، لضمه إلى صفوف الفريق.

ويبذل الاتحاد، جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

بحسب التقارير السعودية، فإن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو من أجل حسم الصفقة لصالحه خلال الأيام القادمة للانضمام إلى زملائه الجدد مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي ويكون رفقة فابينيو مرة أخرى بعد رحيل الأخير عن ليفربول قبل أسابيع.

وتتضمن صفقة الـ 300 مليون يورو، 100 مليون لصالح ليفربول و200 مليون يورو لصالح محمد صلاح في عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

ووفقا للتقارير، فإن محمد صلاح حال انتقاله الى اتحاد جدة فان قيمة الصفقة ستصل إلى 130 مليون دولار على أن يحصل على 120 مليون دولار راتب سنوى، بما يعنى حصوله على 8 ملايين ونصف المليون دولار شهريا و208 آلاف دولار أسبوعيا.

رد فعل مفاجئ من محمد صلاح

يذكر أن محمد صلاح، كان قد وافق مؤخرا، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لقناة الكاس القطرية، فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، حيث منح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

أرجع البعض موقف صلاح كرد فعل على ما فعله الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، الذي قام باستبداله في مباراة الفريق الأولى بالدوري الانجليزي أمام تشيلسي، إلا أن المقربين من اللاعب والجماهير أكدوا بقاء اللاعب في ليفربول، خاصة وأنه أصبح أسطورة من أساطير النادي والدوري الانجليزي.

وفاجأ محمد صلاح، جماهير ليفربول ومتابعيه، بأول رد فعل على أخبار انتقاله إلى اتحاد جدة، وذلك بإزالة اسم ليفربول من حسابه الرسمي على موقع الصور "انستجرام"، الأمر الذي رآه البعض دليلا على موافقة اللاعب على الرحيل عن ليفربول إلى الدوري السعودي.