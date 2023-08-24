صديقه المقرب.. لوفرين يكشف حقيقة مغادرة محمد صلاح ليفربول

كشف الكرواتي ديان لوفرين مدافع أولمبيك ليون الفرنسي، عن حقيقة انتقال صديقه وزميله السابق في ليفربول، محمد صلاح، إلى اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت شبكة “ريليفو” الإٍسبانية أكدت أن صلاح يرغب في مغادرة ليفربول بعدما قدم الاتحاد عرضًا يجعله أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في العالم، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

لوفرين عبر حسابه على موقع “تويتر”، نفى تلك الأنباء تمامًا، حيث علق على خبر شبكة “ريليفو” المتعلق برغبة صلاح في مغادرة ليفربول، بمقطع فيديو قصير بعبارة:"توقف عن الكذب"، في تأكيد منه لعدم صحة ذلك التقرير.

ويُعد لوفرين الصديق المقرب لـ محمد صلاح، بعد أن تزاملا في ليفربول بين عامي 2017، 2020.