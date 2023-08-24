محمد صلاح “بين نارين”| جماهير ليفربول تنقلب ضده لهذا السبب.. وعرض اتحاد جدة لا يعوض

في خطوة مفاجئة، طالب مشجعو ليفربول من مدرب فريقهم، يورغن كلوب، بتغيير استراتيجية تنفيذ ركلات الجزاء وإسناد هذه المهمة إلى لاعب آخر. جاء ذلك بعد أن أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء أمام بورنموث في مباراة سابقة.

وفي مباراة مع بورنموث، تعرض ليفربول لصدمة مبكرة حيث دخل هدف مبكر إلى شباكهم في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء. لكن لويس دياز تمكن من تعديل النتيجة لصالح ليفربول بعد ذلك. وفي لحظة حاسمة، حصل ليفربول على ركلة جزاء كانت فرصة ذهبية للتقدم، ولكن محمد صلاح أهدر هذه الفرصة.

مطالبات بتغيير منفذ ركلات الجزاء

بعد هذا الأداء، بدأت ردود الأفعال تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي. مشجعون وجماهير ليفربول عبروا عن استيائهم من تنفيذ محمد صلاح لركلات الجزاء. وقد وجه بعضهم نصائح إلى المدرب يورغن كلوب بتغيير منفذ ركلات الجزاء.

تصاعد الجدل والاقتراحات المثيرة

وأشار مشجعون إلى ضرورة منح لاعب آخر فرصة لتنفيذ ركلات الجزاء بدلاً من محمد صلاح. هذا الاقتراح أثار جدلاً كبيراً، حيث تم تداول اسماء اللاعبين المحتملين لتنفيذ هذه الركلات. من بينهم اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير.

سجل محمد صلاح وتطلعات المستقبل

ويظل سجل محمد صلاح في تنفيذ ركلات الجزاء محل اهتمام وجدل. حيث أضاع صلاح ست ركلات جزاء منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2017، بما في ذلك ركلتين في الموسم الماضي. مع هذا السجل، يبدو أن الجماهير تشعر بالقلق حيال استمراره في تنفيذ هذه الركلات.

تحضيرات محمد صلاح والأخبار المستقبلية

على صعيد آخر، يواصل محمد صلاح تحضيراته لقيادة ليفربول في مبارياته المقبلة. نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق تدريباته في النادي. يأتي ذلك في ظل الأخبار التي تشير إلى احتمالية انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

وكانت صحيفة الكأس السعودية، أشارت إلى أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح.

وأضافت أن أنمار الحائلي يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول ليصبح محمد صلاح لاعبًا لاتحاد جدة مقابل 135 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

الاحتفال بإنجاز محمد صلاح

وبعد تحقيق محمد صلاح لإنجاز جديد في بطولة البريميرليج، وحرص حساب الدوري الإنجليزي على الاحتفال بهذا الإنجاز. حيث وصل صلاح إلى 200 مساهمة في الدوري الإنجليزي من خلال تسجيله 140 هدفاً وصناعته 60 هدفاً آخرين. هذا يأتي كجزء من مسيرته المميزة مع ليفربول.

تظل قضية تنفيذ ركلات الجزاء مثيرة للجدل بين مشجعي ليفربول. هل يجب تغيير منفذ الركلات، أم أن محمد صلاح سيستمر في تنفيذها؟ هذا الجدل سيظل حياً في قلوب الجماهير، وستظل المباريات المقبلة محط اهتمام كبير لمعرفة القرار الذي سيتخذه الفريق.