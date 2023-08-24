رد فعل مفاجئ من محمد صلاح على أنباء توقيعه لـ اتحاد جدة

لا صوت يعلو فوق صوت الانتقال المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زاد النجم محمد صلاح الحيرة حول مستقبله مع ليفربول ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" خلال قيامه بلعب "الشطرنج" تشير إلى انتهاء اللعبة"

وترددت مؤخرا أنباء عن اقتراب محمد صلاح، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اتحاد جدة قد نجح في ضم لاعبين من نجوم الكرة العالمية هذا الصيف، مثل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، وفابينيو متوسط ميدان ليفربول وجوتا لاعب سيلتيك الإسكتلندي.