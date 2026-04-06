كهرباء الإسماعيلية يستضيف بتروجت بمجموعة الهبوط بالدوري

يحل فريق بتروجت ضيفا ثقيلا على كهرباء الإسماعيلية اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني لمجموعة الهبوط بالدوري المصري.

وتقام مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بتروجت اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قنوات أون سبورت.

ويدخل الفريقان للمباراة بطموحات مشتركه وهو تحسين مركزهم في جدول ترتيب المسابقة وضمان التواجد في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتاج فريق كهرباء الإسماعيلية الثلاث نقاط بقوة لمحاولة تفادي الهبوط خلال الموسم الحالي حيث يعد أحد الفرق المهددة بالهبوط نهاية الموسم.

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة بينما جاء فريق بتروجت في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.