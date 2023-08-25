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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صلاح في اتحاد جدة.. مفاجأة جديدة بشأن انتقال الفرعون المصري

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري، أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة بشأن انتقال محمد صلاح لاعب المنتخب، وفريق ليفربول، لـ الدوري السعودي.

 

وكشف أن الدوري السعودي، يشهد طفرة كبيرة جدًا خلال السنوات الأخيرة بما يخص التعاقدات، موضحًا أنه تم التعاقد مع جميع نجوم العالم، أو معظمهم.

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رد فعل مفاجئ من محمد صلاح على أنباء توقيعه لـ اتحاد جدة

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الصفقة الأغلى |بركات يكشف عن حلم محمد صلاح وموقفه من العرض السعودي

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن اتحاد جدة اتفق مع رامي عباس، مدير أعمال العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، فريق ليفربول.

 

ولفت إلي أن اتحاد جدة وافق على كل طلبات ليفربول، حتي لا يكون هناك تعارض على أي شيء، وأن صفقة صلاح ستكون الأعلى.

 

وأوضح أنه في حالة انتقال صلاح لـ الدوري السعودي، سيحصل فريق صلاح على 100 مليون يورو،  وأن صلاح سيحصل 100 ألف ريال سيحصل عليها صلاح في حالة نشر على السوشيال ميديا، وهناك نسبة سيحصل عليها صلاح من بيع التيشيرت.

 

وكشف أن العروض المقدمة لـ محمد صلاح كثيرة، وقوية جدًا، وأن الدوري السعودي ينافس الدوري الأوروبي، وأن انتقال صلاح للدوري السعودي ستكون فرصة جديدة، وأن الدوري السعودي يمتلك نجوم كثيرة.

 

وأشار إلي أن انتقال صلاح للدوري السعودي، ستكون تجربة جديدة.

 

محمد صلاح الدوري السعودي اتحاد جدة المنتخب المصري ليفربول

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