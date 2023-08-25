الصفقة الأغلى |بركات يكشف عن حلم محمد صلاح وموقفه من العرض السعودي

أكد محمد بركات ، أنه تعامل مع محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي لمدة عامين كمدير للمنتخب الوطني ثم استمر تعامله معه كعضو لاتحاد الكرة ويثق تماماً في قوة تفكير وعقلانية صلاح.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن صلاح يملك طموحاً لا يتوقف ويحلم بإنجاز التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم.



وأضاف:" صلاح حقق العديد من الألقاب وكتب التاريخ مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017 وفاز بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب وأيضاً دوري أبطال أوروبا ولكن في وجهة نظري الشخصية صلاح سيبحث عن تحقيق لقب أفضل لاعب في العالم".



وأوضح أن الجميع منقسم حول العرض السعودي مؤكداً أن صلاح لو رحل للسعودية سيكون الصفقة الأغلى حال إتمام انتقاله.



وأتم قائلاً:" صلاح ليس محسوباً على الأهلي أو الزمالك ، وتخرج من المقاولون العرب وهو أحد النجوم الذين رفعوا اسم الكرة المصرية عالمياً".