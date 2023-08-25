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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يثير المخاوف.. نوع شديد التحور من كورونا له 35 طفرة

يثير المخاوف.. نوع
يثير المخاوف.. نوع شديد التحور من كورونا له 35 طفر

أثار تقرير مثير الجدل لمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات كوفيد-19 الشديدة قد تحور وحمل اسم (بي.إيه.2.86) وتم  رُصده في أكثر من دولة مثل سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

 

ويعد لتلك المتحور أكثر من 35 طفرة في العديد من الأجزاء الرئيسية من هيكل الفيروس وذلك مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) والذي يعد الأكثر انتشارا خلال  عام 2023، وله العديد من الطفرات ويتساوى مع متحور أوميكرون والذي تسبب في العديد من الأصابات القياسية .

وقد تم رُصد تلك المتحور وذلك لأول مرة في الدنمرك وذلك يوم 24 من يوليو، وتم رصده بعد ذلك  في عدد من الدول لدى مرضى قد ظهرت عليهم بعض أعراض الإصابة أثناء بعض الفحوصات التقليدية في المطارات وفي بعض عينات من مياه الصرف.

 

منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 الفحوصات التقليدية بي إيه 2 86

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