الفنان أبانوب غالي يكشف كواليس احترافه النحت باستخدام الرمال

تحدث الفنان أبانوب غالي، عن اختياره للنحت على الرمال، موضحًا: «هذا الفن منتشر بشكل أكبر في أوروبا، وركزت عليه لأنه من تخصصي، نحن نستخدم خامة معينة حتى نتميز فيها ونجسد الشخصيات الفرعونية».



وأضاف غالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «خامة الرمال جميلة وتحفز النحّات، ونقوم بعمل بلوك من الرمل حتى نرسم وننحت عليه».



وتابع: «النحت على الرمال يختلف عن الرمل الموجود على البحر، فالرمل الذي نستخدمه في النحت لا توجد به أملاح، وهو ما يمنحه قوة وصلابة في الضغط، وهناك تماثيل قمت بنحتها وأقف عليها».



وأوضح، أنه يستخدم نوعين مختلفين من الرمال، والأعمال الفرعونية أكثر أعمالي التي وصلت إلى الناس، أقف على بعض التماثيل أثناء نحتها وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد حبات رمال، لكنها قوية جدا، والتمثال ثابت في مكانه لأن الأحجام كبيرة جدا وتصل إلى 6 و7 أمتار، كما أنه يتم ضغطه على هيئة بلوكات دون أي تفاصيل في مكانه، بعد ذلك يأتي الدور على مرحلة النحت».

