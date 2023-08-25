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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تعلن التصدي لهجمات روسية في منطقة أوديسا ودينيروبتروفسك

صدى البلد

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت أربعة صواريخ روسية فوق منطقة أوديسا الجنوبية خلال الليل.

و قالت القوات الجوية في منشور على تليجرام، إن صاروخين موجهين من طراز Kh-59 تم إطلاقهما من طائرة Su-34 من البحر الأسود، كما تم إطلاق صاروخين كروز من طراز كليبر من سفينة في بحر آزوف، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا، إن روسيا استهدفت مرة أخرى منشآت الموانئ.

وأضاف أن الصاروخين الأولين أطلقا باتجاه أحد الموانئ حوالي منتصف الليل، فيما تم إطلاق صواريخ كالبير 'بعد ساعات قليلة' باتجاه المركز الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أيضًا طائرة روسية بدون طيار فوق منطقة دنيبرو خلال الليل، وفقًا للقوات الجوية.

وفي هذا السياق، فقد هاجمت روسيا مرارًا وتكرارًا موانئ أوديسا على البحر الأسود والموانئ الأصغر على نهر الدانوب منذ انسحابها من صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن موسكو تستهدف عمدا البنية التحتية للموانئ في محاولة لمنع صادرات الحبوب، مما يهدد الأمن الغذائي في الدول النامية التي تعتمد على الشحنات من أوكرانيا.

وقال وزير أوكراني إن هجوما روسيا على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب أدى في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تدمير 13 ألف طن من الحبوب كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.

أربعة صواريخ إطلاق صاروخي الإدارة العسكرية إطلاق صواريخ البنية التحتية الدفاعات الجوية الأوكرانية

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