أستاذ بالجامعة الأمريكية: انضمام مصر لمجموعة بريكس نجاح جديد يضاف للدبلوماسية الاقتصادية

أكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أن انضمام مصر لمجموعة بريكس هو نجاح جديد يضاف إلى الدبلوماسية الاقتصادية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر أن الدبلوماسية المصرية تقيم علاقات متوازنة ودقيقة مع جميع القوى العالمية سواء شرقا أو غربا، لخدمة المصالح المصرية الإقتصادية والتى تهدف إلى زيادة الإستثمار وزيادة التصدير، لافتا إلى أن هذه العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والمصالح المشتركة وتعظيم الفوائد التى تجنيها مصر من هذه الدول.

قمة البريكس هو تجمع أكثر دول نموا في العالم وانضنان 6 دول جديدة للبريكس

وأشار الاستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية إلى أن قمة بريكس هو تجمع أكثر دول نموا في العالم و هم ٥ دول وقبل انضمام ال ٦ دول جديدة كان بها حوالى ٤٠ % من سكان العالم و وزيادة حجم أقتصاد البريكس يقاس بالناتج المحلى وهو مجموع السلع داخل حدود كل دولة في العالم.