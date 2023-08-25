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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر يجتمع لتحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة غدا

جيهان مديح، رئيس
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

قرر حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذى واللجنة العليا لقياداته، مساء غدا السبت، في مقر الأمانة العامة للحزب بالتجمع الخامس، لدراسة إمكانية الدفع بمرشح أو إعلان تأييد أيا من المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

يأتى ذلك إيمانا من حزب مصر أكتوبر برئاسة جيهان مديح، بأهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات عزمها الترشح لمنصب الرئيس.

 

وأكد حزب مصر أكتوبر، أنه أيا كان موقفه فيدعو الجميع إلى ضرورة المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام، لا سيما ونحن بصدد استكمال جهود الانطلاق إلي الجمهورية الجديدة.

 

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، علي أن قيادات وأعضاء حزب مصر أكتوبر، سيناقشون هذا الأمر داخليا وبحث أسماء المرشحين لتحديد موقفه من دعم أو الدفع بمرشح.

 

وأضافت "مديح"، أن حزب مصر أكتوبر مستمر في عمله خلال المرحلة المقبلة والتشريع في إعادة تشكيل أوضاعه من جديد، بهدف الحفاظ على المسار الديمقراطي واستكمال دوره التاريخي في السعي نحو تحقيق أهداف وتطلعات الشعب المصري العظيم . 

مصر أكتوبر جيهان مديح الجمهورية الجديدة

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