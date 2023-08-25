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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: السعودية تدرس عرضًا من الصين لبناء محطة نووية

صدى البلد

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة للطاقة النووية. ونقلت الصحيفة نقلا عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر أن الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية المملوكة للدولة تقدمت بمحاولة لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

 

من جهتها، لم تؤكد وزارة الخارجية الصينية التقرير، لكن متحدثا باسم الوزارة قال في مؤتمر صحفي: "ستواصل الصين إجراء تعاون متبادل المنفعة مع السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النووية المدنية، مع التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بحظر الانتشار النووي".

 

وسبق أن طلبت المملكة العربية السعودية سابقًا تعاونًا أمريكيًا في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها. وقال مسؤولون أمريكيون في الماضي إنهم لن يتقاسموا تكنولوجيا الطاقة النووية إلا إذا منع الاتفاق تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم المنتج في المفاعلات وهما طريقان لصنع أسلحة نووية.

 

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين أقروا بأن بحث القضية مع الصين كان وسيلة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار النووي.

 

وتابع تقرير وول ستريت جورنال أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يفضلون استئجار شركة كوريا للطاقة الكهربائية (015760.KS) التابعة للدولة في كوريا الجنوبية لبناء مفاعلات المحطة وإشراك الخبرة التشغيلية الأمريكية، لكن دون الموافقة على ضوابط الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام.

 

وأكدت وول ستريت جورنال إن المسؤولين السعوديين قالوا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة.

 

وقامت المملكة العربية السعودية ببناء علاقات أوثق مع الصين خلال العام الماضي. وفي مارس، توسطت الصين في استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.

 

وتتمتع الصين والمملكة العربية السعودية بعلاقات تجارية واسعة النطاق في مجال الطاقة، نظرا لأن الأولى هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والثانية أكبر مصدر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

 

وأوضحت رويترز أن شركة هندسة الطاقة الصينية التي تديرها الدولة تقوم ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 جيجاوات في الشعيبة بالتعاون مع شركة المرافق السعودية أكوا باور، فيما سيصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.

 

وزار الرئيس الصيني شي جين بينج المملكة في ديسمبر من العام الماضي، فيما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية".

 

ومع ذلك، سعت المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على التوازن بين الصين والولايات المتحدة، مع بقاء الولايات المتحدة أهم شريك أمني لها.

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