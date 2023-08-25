رئيس مجلس إدارة يستولى على 9 ملايين جنيه من شركة حكومية بالدقهلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، ما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .

قدرت أفعال الغسل التى قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة بحوالى (9 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.