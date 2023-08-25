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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. مقتل جنديين أثناء تأمين خروج البرهان إلى منطقة الحلفايا

البرهان
البرهان

نقلت قناة الحدث عن مصادر سودانية مقتل جنديين أثناء تأمينهم خروج البرهان إلى منطقة الحلفايا في الخرطوم بحري.

كانت الشرق قد أفادت بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني سيقوم بجولة خارجية قريبا تشمل عدة دول في المنطقة

وصل القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان الي قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل.

وأفادت صفحة القوات المسلحة السودانية علي فيس بوك أن قواتها بسط السيطرة الكاملة علي سلاح المدرعات ومحيطها بعد عمليات تمشيط واسعة استهدفت فيها قوات العمل الخاص جيوب المتمردين الهاربين بعد المحاولات الانتحارية الفاشلة الأيام الماضية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم (الخميس) قد قال  إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات في العاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

وقال بيان للجيش السوداني إن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يظهر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع وسط الجنود الذين احتفلوا به.

ونشر الجيش السوداني عبر حساباته على وسائل التواصل مقاطع فيديو متنوعة للبرهان، وصورة يجلس فيها وسط مدنيين قال الجيش إنها في الحارة 100 إسكان الصحفيين بكرري وارتكاز الجيس اليوم (الخميس).

كانت المعارك قد اشتدت في محيط سلاح المدرّعات في الخرطوم طوال الأيام الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاولة من الدعم السريع للسيطرة على القاعدة الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة.

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