عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السمانى عوض الله: الأوضاع فى السودان كارثية.. ولا بد من تدخل دولي

السودان
السودان

قال السمانى عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، إن الأوضاع الإنسانية في السودان كارثية، مؤكدًا أنه لا بد من تدخل دولي لإنقاذ الوضع.

txt

أطفال السودان في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية تضرب المنطقة بأكملها

txt

البرهان: نقاتل من أجل السودان لا لجهة أو أشخاص

وأضاف عوض الله، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواقف الأمم المتحدة سلبية جدًا تجاه القضايا السودانية، وتحديدًا ما يحدث الآن في السودان من أوضاع إنسانية كارثية.

 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ظلت تعبّر فقط عن قلقها، وتحذر وتندد وتناشد دون أن تتحرك لإنقاذ الموقف، سواء من الجانب العسكري أو الإنساني وحتى الصحي.

 

وتابع: "الأمم المتحدة تتحدث عن حدوث مجاعة ستضرب أغلب سكان السودان، لكن تناست أن السودان دولة زراعية يمكن أن توفر مواردها الغذائية".

 

وأكد أن الأمم المتحدة عليها الآن السعي لتوفير مدخلات الزراعة للولايات الأكثر أمانًا، مثل ولاية الجزيرة وغيرها من الولايات السودانية الآمنة.

وأوضح أن الأطراف المتنازعة في السودان لا تنتبه لأي أوضاع إنسانية أو صحية، لكنها تسعى لتحقيق انتصار على أرض الواقع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

للمرة السادسة.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

حتى التاسعة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المنطقة

المجلس العسكري بالنيجر يسمح لـ مالي وبوركينا فاسو بنشر جنود داخل بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ