السمانى عوض الله: الأوضاع فى السودان كارثية.. ولا بد من تدخل دولي

قال السمانى عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، إن الأوضاع الإنسانية في السودان كارثية، مؤكدًا أنه لا بد من تدخل دولي لإنقاذ الوضع.

وأضاف عوض الله، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواقف الأمم المتحدة سلبية جدًا تجاه القضايا السودانية، وتحديدًا ما يحدث الآن في السودان من أوضاع إنسانية كارثية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ظلت تعبّر فقط عن قلقها، وتحذر وتندد وتناشد دون أن تتحرك لإنقاذ الموقف، سواء من الجانب العسكري أو الإنساني وحتى الصحي.

وتابع: "الأمم المتحدة تتحدث عن حدوث مجاعة ستضرب أغلب سكان السودان، لكن تناست أن السودان دولة زراعية يمكن أن توفر مواردها الغذائية".

وأكد أن الأمم المتحدة عليها الآن السعي لتوفير مدخلات الزراعة للولايات الأكثر أمانًا، مثل ولاية الجزيرة وغيرها من الولايات السودانية الآمنة.

وأوضح أن الأطراف المتنازعة في السودان لا تنتبه لأي أوضاع إنسانية أو صحية، لكنها تسعى لتحقيق انتصار على أرض الواقع.