بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

شاركت النجمة سارة سلامة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، خلال تواجدها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة رفقة والدها .



وظهرت سارة سلامة، بإطلالة أنيقة ومميزة وهو ما لفت الأنظار إليها ، حيث تألقت بفستان باللون الفضى اللامع مكشوف الأكتاف والصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات صاخبة وظهرت فى الصورة بدون فلتر .

تميل، سارة سلامة إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرزجمال أنوثتها.

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