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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

صدى البلد

شاركت النجمة سارة سلامة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، خلال تواجدها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة رفقة والدها .
 

وظهرت  سارة سلامة، بإطلالة أنيقة ومميزة وهو ما لفت الأنظار إليها ، حيث تألقت بفستان باللون الفضى اللامع مكشوف الأكتاف والصدر.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات صاخبة وظهرت فى الصورة بدون فلتر .

 تميل، سارة سلامة إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرزجمال أنوثتها.

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IMG_0885
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IMG_0884
سارة سلامة حفل توزيع جوائز جوائز مهرجان القاهرة هرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديد

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