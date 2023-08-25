إسماعيل يوسف: معسكرات مغلقة لقطاع ناشئي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرات مغلقة لفرق القطاع خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

وقال "تيجانا" إن هذا الأمر يأتي وفقًا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل شكل استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف أنه سيقام معسكران مغلقان لفرق قطاع الناشئين مواليد 2003 و2005 بداية من الإثنين المقبل 28 أغسطس الجاري وحتي قبل انطلاق الموسم الجديد، داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن المعسكر يتخلله مباريات ودية أمام الإسماعيلي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

وأشار "تيجانا" إلى أن باقي فرق قطاع الناشئين ستنتظم في معسكرات مغلقة تباعًا عقب انتهاء معسكرات 2003 و 2005 .

وشدد إسماعيل يوسف على أن هناك استراتيجية موضوعة لقطاعات الناشئين بالزمالك حتي تستمر في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكمل "تيجانا" أن أحمد حسام ميدو وجمال حمزة وحازم إمام، القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الكرة، يقومون بمجهود جبار معه في كل الأمور الخاصة بالناشئين.

واختتم رئيس قطاعات الناشئين تصريحاته، أن تشكيلات الأجهزة الفنية والإدارية لقطاعات الناشئين، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، عبر الموقع الرسمي للزمالك، حيث تم إعدادها وفقًا لمعايير خاصة .