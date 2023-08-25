جرفته شلالات وادى الريان .. ابن الـ14 سنة يغرق في دقائق معدودة

صرحت نيابة ابشواى بدفن جثمان طفل (14 عاما ) ، والذى لقى مصرعه غرقا اليوم أثناء استحمامه فى مياه شلالات وادى الريان.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية ومدير امن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الطفل (14 عاما ) ، كان يقوم بالاستحمام فى مياه شلالات وادى الريان هربا من الحر ، وجرفه التيار داخل مياه بحيرة وادى الربان ، ولم يتمكن من العوم حتى غرق فى مياه البحيرة.

انتقل رجال الانقاذ النهرى بالحماية المدنية بالفيوم الى مكان الحادث وتم انتشال جثمان الطفل ، ونقله بسيارة اسعاف الفيوم الى مشرحة مستشفى التامين الصحى بالفيوم.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة أبشواى التى أصدرت قراراها المتقدم.