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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال ببورسعيد

بورسعيد
بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء الاستعدادات لأعمال إنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال بمنطقة القابوطى بالضواحي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الكورنيش والذى يمتد من أسفل كوبرى الرسوة وحتى بداية كوبرى طريق الشاحنات.

جاء ذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي منطقة القابوطي.

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وأوضح محافظ بورسعيد أن المرحلة الثانية ستبدأ من بداية كوبرى طريق الشاحنات وحتى مطلع الكوبرى الإماراتي مشيرا إلى بدأ الاستعدادات لإنشاء وتنفيذ المرحلة الثانية من الكورنيش والتي تشمل أعمال "التكسيات الحجرية والتدبيش وتسويه الأرض لجانب قناه الاتصال بالإضافة إلى أعمال الخرسانة وردم الحفر والتي تقوم بتنفيذها هيئة قناة السويس إلى جانب أعمال التطهير المطابق والابيار ومعالجة كافة مسارات الصرف العشوائية وربطها بشبكة الصرف الصحي التي تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 

محافظ بورسعيد أنه تم إزالة كافة المعوقات التي تعيق تتفيذ أعمال المرحلة الثانية

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وأشار محافظ بورسعيد أنه تم إزالة كافة المعوقات التي تعيق أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش واهمها ازاله التعديات والعشش العشوائية بطول المنطقة المحاذية لقناه الاتصال بمنطقة القابوطى وذلك ضمن مخطط تطوير المنطقة.

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