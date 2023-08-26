خطوات الحصول على معاش استثنائي | تفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين من هم على المعاش عن طريقة لزيادة معاشاتهم او الحصول على معاش استثنائي ، وفى السطور التالية نوضح طريقة الحصول على معاش استثنائي ، ومن المستحقين له وطريقة الحصول عليه من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

تمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاشا استثنائيا، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية يمنح للعاملين السابقين فى الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أى معاش فضلا عن صرف معاش استثنائي للأشخاص الذين أدوا خدمات للدولة.

إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه .

سيتم تحويلك للهيئة القومية للتأمين الصحي ( اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية .

سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية .

يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به ( التقرير الطبي - البحث الاجتماعي ) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي ( منح / تحسين ) ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب .​

خطوات الحصول على معاش استثنائي

يأتي صرف معاش استثنائي بهدف تحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا كماان الهدف من صف معاش استثنائي إلي المساعدة فى مواجهة الظروف المختلفة.

تتضمن خطوات الحصول على معاش استثنائي مجموعة من النقاط والتي يلزم علي المواطن القيام بها من أجل استحقاق معاش استثنائي والتي تشمل مايلي :-

- يجب علي المستفيد من المعاش استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه.

- فى هذه الخطوة يتم تقديم النموذج الى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- وفى هذه الخطوة يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل.

- ثم تقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى.

-ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

استحقاق معاش المتوفي

استحقاق معاش المتوفي عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

الفئات التي تحصل على معاش المتوفي

- يتضمن الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأرملة والزوج

- كما تشمل الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأبناء والبنات

- وتتضمن فئات مستحقي معاش المتوفي الوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .

ويتم قطع معاش المتوفي فى حال وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت أو عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.