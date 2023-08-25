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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة سقيا الماء: نعمل دائما فى مشاريع لها أوجه تنموية كثيرة

سقيا الماء
سقيا الماء

قال عزت طاهر الأمين العام لمؤسسة سقيا الماء، إن المؤسسة تقدم العديد من المجالات الخيرية منها وقف النخيل.

وأضاف عزت طاهر  خلال حواره مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم هانى عبدالرحيم، أن مؤسسة سقيا الماء، أنشأت وقف نخيل بمحافظة الوادى الجديد على مساحة 200 فدان.

فرص عمال

وأوضح العام لمؤسسة سقيا الماء، وقف النخيل يوفر فرص عمال كبيرة لأبناء المحافظة التى يتم فيها، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل دائما فى المشاريع التي تتعدد فيها أوجه التنمية. 

وانطلقت اليوم أولى حلقات برنامج “أحلام مواطن”، في ثوبه الجديد، والذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، على فضائية “صدى البلد”و يتضمن البرنامج فقرات اجتماعية وخدمية متنوعة تهم الجمهور المصري.

المجالات الخيرية الوادى الجديد مؤسسة سقيا الماء محافظة الوادى الجديد وقف النخيل احلام المواطن

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