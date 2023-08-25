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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ياسمين علي تتألق بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

ياسمين علي بمكتبة
ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية

أحيت الفنانة ياسمين علي مساء اليوم حفلاً موسيقياً على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

أعربت ياسمين في بداية الحفل عن بالغ سعادتها بمشاركتها بمهرجان الصيف الدولي وتواجدها وسط جمهورها بالإسكندرية، كما قدمت باقة من أغانيها المميزة أبرزها "نقابل ناس، إتفائلو بالخير، حب زمان، فرصة تتغير، يا بتاع الورد، نفسي تعرف، رايحين على بكرة، القلب يعشق، مغرم".

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يذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

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