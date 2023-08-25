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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي شرق الإسكندرية يستقبل الشكاوى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين طوال اليوم

رئيس حي شرق يستقبل
رئيس حي شرق يستقبل شكاوى المواطنين

استقبل اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيري بالحي وذلك استمرارا للقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشاكل المواطنين، بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين وكافة الإدارات لتوجيه المشكلات للمختصين فورا وحل المشكلات في الحال.

وأشار رئيس حي شرق للمواطنين أن تواجده طوال اليوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في اليوم المخصص لاستقبال الشكاوى بنفسه ، يهدف لحل مشكلات المواطنين في الحال بمختلف مجالاتها وللحد من البيروقراطية ، مؤكدا على الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطني الحي.

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وأوضح أن تواجد كافة مسئولي الإدارات بالمركز يهدف لاستقبال الشكاوى وحلها بالسرعة المطلوبة ، والذي يأتي في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها . 

 

وأكد حبيب أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى ، وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم

 

واستقبل رئيس الحي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وإحالتها للجهات المعنية المختصة في الحال لإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم 

 

من الجدير بالذكر أن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية حدد الأربعاء من كل اسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع لمطالبهم ، بمكتبه بديوان عام الحي بدءا من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٢ مساءً.

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