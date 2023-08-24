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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير الرياضة يفتتحان تصفيات اتحاد شمال إفريقيا للكرة النسائية

ستاد الإسكندرية
ستاد الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

ورحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور والفرق المشاركة في البطولة متمنيا التوفيق لهم والاستمتاع بأجواء مدينة الإسكندرية وزيارة معالمها.

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شهد الافتتاح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال إفريقيا ومحمود الهماني سكرتير عام شمال إفريقيا والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

هذا ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".

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