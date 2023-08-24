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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير محافظة الإسكندرية: مبادرة "دوي" تمكن الطفل المصري لخلق بيئة آمنة

مبادرة دوي بالإسكندرية
مبادرة "دوي" بالإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة لحضور ختام فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري "دوي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأطفال والنشء باعتبارهم نواة المستقبل.

وأكدت مسعود علي اهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بمحافظة الإسكندرية.

حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تحرص على دعم حقوق الطفل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التعليمية والصحية للعمل علي حماية الأطفال ورعايتهم.

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كما تهدف المبادرة إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية لإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية المهارات الحياتية.

وأشارت السكرتير العام المساعد ان هذه المبادرة تأتي من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر.

 وهو ما يؤكد الدور المحوري والهام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، وانطلاقًا من هذا الدور تسعى محافظة الإسكندرية إلى التعاون المثمر والبناء مع المجلس، من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقي في إعداد البرامج التي من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعي المجتمع بحقوقهم في ضوء سياسة بناء الإنسان المصري التي تنتهجها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.

الاسكندرية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي الدكتور رضا حجازي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلوكيات الخاطئة الطفل المصري الصحة والسكان

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