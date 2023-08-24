محافظ الإسكندرية: ملتقى التوظيف بأبوقير يوفر عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ملتقى التوظئف هو ترجمة على أرض الواقع لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وافتتح المحافظ برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملتقي الشباب للتوظيف "مشروع شباب المستقبل بالإسكندرية"، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 فقد حرصت محافظة الإسكندرية علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات الملتقيات التوظيف التي تواكب التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الإبتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وتوجه محافظ الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزراة المستمرة في إقامة ملتقيات التوظيف وصقل مهارات شبابنا الواعدة، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركات والقطاعات المشاركة في هذا الملتقى.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية برفقة وزير الشباب والرياضة أجنحة الشركات المشاركة بالملتقي، وعددهم 30 شركة، توفر من خلالها أكثر من 700 فرصة عمل.

جاء ذلك بحضور ايريك أوشلان مدير منظمة التعاون الدولي بالقاهرة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزة ثان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.