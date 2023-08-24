وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية تشارك في الاجتماع الإقليمي لليونسكو

شاركت وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية كممثل رسمى في الاجتماع الإقليمي لليونسكو حول "مُجابهة العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية" وذلك في الفترة من ٢٢ - ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة منال فودة، المدير التنفيذي للوحدة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الجهود بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، وتحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية للدول الأعضاء والجهات الفاعلة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات.