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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

مدير "تعليم الإسكندرية": ضرورة تطوير التعليم الفني لتخريج فني ماهر يواكب سوق العمل

صدى البلد

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، ضرورة تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء به لمواكبة التطور التكنولوجي وتخريج فني ماهر مبتكر مواكبا لسوق العمل المحلي والدولي.
وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الدكتور عربي أبوزيد تابع اختبارات قبول الطلاب الجدد والمقابلات الشخصية بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، مؤكدا أن المدرسة تعد طفرة جديدة للتعليم الفني ونقلة نوعية بمحافظة الإسكندرية، كما أنها تخدم عددًا من المحافظات المجاورة.
وأوضح أن المدرسة تقبل الطلاب المتفوقين علميًا ويشهد المجتمع السكندري تغيُّرًا ملحوظًا في نظرته للتعليم الفني.
وأشار إلى أهمية توفير المزيد من هذه المدارس التي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة، وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل. 
يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة اختبارات قبول الطلاب الجدد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من أجل تطوير المدارس الفنية بالإسكندرية.
وفي سياق آخر، شاركت وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية كممثل رسمي في الاجتماع الإقليمي لليونسكو حول "مجابهة العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية". 
وأشارت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي للوحدة، إلى أن الاجتماع الإقليمي يهدف إلى استعراض الجهود بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، وتحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية.
وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية للدول الأعضاء والجهات الفاعلة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات. 

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