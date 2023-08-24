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رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الإسكندرية: تشكيل لجنة للمشاركة في التصنيف الأخضر للجامعات

الدكتور سعيد علام
الدكتور سعيد علام

أكد الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القطاع بصدد تشكيل لجنة من وكلاء الكليات تختص بالتصنيف الأخضر والإعداد له خلال الفترة القادمة استعدادا لمشاركة جامعة الإسكندرية في التصنيف الأخضر للجامعات.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة ، كما أكـد الدكتور عـلام خلال المجلس ضرورة قيام الوحدات ذات الطابع الخاص بتنظيم الدورات التدريبية بمشاركة الأساتذة المتخصصين في هذه  المجالات .


وكرم المجلس وكلاء كليات التربية رياضية بنات ـ طب أسنان ـ الطب البيطري ـ والتربية للطفولة المبكرة ـ العلوم لانتهاء مـدة وكالتهم، وقدم النائب الشكر لهم على ما قدموه طوال فترة عملهم بكليات الجامعة.

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واستعرضت الدكتورة دينا سعد الله المدير التنفيذي لمراكز التطوير الوظيفي بالجامعة الخدمات التي تقدمها مراكز التطوير الوظيفي بجامعة الإسكندرية موضحة دور المركز الرئيسي CDC والذي يقوم بالإدارة والإشراف على مهام الـ3 مراكز الموجودة بكليات التجارة والهندسة والتربية ودورهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومساعدة الخريجين للحصول على فرص عمل مناسبة وذلك من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية وتدريبات عملية وتأهيلهم  لسوق العمل وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى.


واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب حول تنظيم القافلة الطبية إلى منطقة كوم حمادة بالبحيرة خلال شهر يوليو 2023 بمشاركة 50 طالب من كليات طب بشرى، طب أسنان، صيدلة وعدد 9 أطباء متخصصين وبلغ إجمالي عدد الحالات 390 حالة في مختلف التخصصات الطبية مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الأميري الجامعي.

 

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب البيطري حول القافلة الطبية الخدمية التدريبية وبلغت 9 قوافل لقرى أبيس.


وناقش المجلس عدد من الأنشطة المجتمعية والفاعليات والندوات المقدمة خلال شهرى يوليو وأغسطس بكليات التربية رياضية بنين وتمريض والتربية للطفولة المبكرة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

الاسكندرية التخصصات الطبيه التطوير الوظيفي الدورات التدريبية الشركات الكبرى الطب البيطري الحالات الحرجة

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