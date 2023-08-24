تعاون بين أموك وجمعية الأورمان لإعادة تأهيل قرية فلسطين بالعامرية فى الإسكندرية

وقعت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل قرية فلسطين بحى العامرية فى مدينة الإسكندرية.

ياتي ذلك فى إطار تنفيذ خطط اللجنة العليا للتنمية المجتمعية بقطاع البترول برئاسة ورعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



ويستهدف البروتوكول الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا، عبر تجهيز وتأثيث 55 منزلاً، وتوفير عدد 54 رأس ماشية للأسر المعيلة، ومستلزمات طبية من كراسٍ متحركة وأطراف صناعية وسماعات أذن، إلى جانب مشروعات أخري متنوعة لأهالي القرية بتكلفة اجمالية قدرها حوالي 8ر13 مليون جنيه.



وقع البروتوكول المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك والمهندس حسام قباني رئيس جمعية الأورمان ، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى وعدد من مسئولى الجانبين.



وأوضح لطفى أن مشروع إعادة تأهيل قرية فلسطين بحي العامرية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد من الشركة لتوفير سكن آمن للمواطنين يكفل حياة كريمة لهم.



وأضاف بأن هذا المشروع يأتي تطبقًا لاستراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية المساهمة في جهود القضاء على الفقر بكافة أشكاله، والمساهمة في جهود التنمية التى تنفذها الدولة فى القرى ، ودعم المواطنين الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وتعزيز قدرتهم في مواجهة التحديات المجتمعية.



ومن جانبه، أشار المهندس حسام قباني رئيس جمعية الأورمان إلي أن الجمعية تقدم خدمات عديدة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة إلي التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في توفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة ، وأن هذا البروتوكول يأتى امتداداً للتعاون المثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية التى تقدم جهوداً كبيرة فى التنمية المجتمعية.