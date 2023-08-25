حقوق 59% وآداب 61%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظره الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 حيث تم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علي موقع التنسيق الالكتروني التي حددتها وزارة التعليم العالي .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ويترقب طلاب الثانوية العامة موعد بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023، وكذلك أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين علمي وأدبي بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية مساء أمس، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يمون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :



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