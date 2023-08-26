هتاخد فلوس كتير.. منحة مالية للنساء بعد الولادة | اعرف التفاصيل

أثار الحديث عن منحة الولادة حالة كبيرة من الاندهاش بين النساء والرجال فمعظم المصريين لايعرفون عنها شيئا.

منحة الولادة تختلف عن الإجازة بأجر التي تحصل عليها النساء عند الولادة وتكون عادة مبلغا كبيرا.

واستضافت رضوى الشربيني في برنامجها هى وبس المذاع على قناة سي بي سي سفرة مجموعة من الخبراء والنساء اللاتى خضن تجربة الحصول على منحة الولادة.

وقال أحد الخبراء القانونيين في الحلقة أن حق المرأة في الحصول على منحة الولادة وإجازة الوضع مدفوع الأجر في وقت واحد مكفول بالمادة 91 من قانون العمل والمادة 71 في قانون الطفل.

وأوضح الخبير القانوني أن قيمة المنحة هى 75٪ من إجمالى الراتب الأساسي الذي تحصل ولمدة ٣ شهور وتأخذهم دفعة واحدة.



وأوضحت نهى لويس بلوجر وسبق لها الحصول على منحة الولادة أن هذا المبلغ المالى تحصل المرأة عليه من الحكومة وليس من جهة العمل ولكن الإجراءات تحتاجها من جهة العمل

ويتم توجيه السيدة لأحد بنوك الدولة لاستلام منحة الولادة بالبطاقة فقط والإجراءات داخل البنك بسيطة جدا.

اليك فيديو حلقة منحة الولادة

https://fb.watch/mExxhusyeT/?mibextid=Nif5oz