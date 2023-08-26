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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لأداء الكيمياء والجغرافيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا .

ويمر الآن طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بإجراءات التفتيش المعتادة بالعصا الإلكترونية لضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب قبل بدء الامتحان .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي شدد على ضرورة دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ويتمكن يوميا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، من رصد حالات غش إلكتروني في  لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

 وعلى الفور يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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