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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنتي بتموت من الجوع..عاملة نظافة تستغيث لضيق الحال وتطلب ثمن علبة لبن|خاص

الست ام ملك
الست ام ملك

بنتي بتموت من الجوع..كلمات مؤثرة لعاملة نظافة تعاني صعوبة الحصول على لبن صناعي لطفلتيها وأكل لأسرتها بشكل يومي، كما تساعد زوجها في مصاريف المنزل والإيجار.
 

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تحكي السيدة ام ملك، أم لطفلتين، في لقائها مع موقع صدى البلد، معاناتها هي وزوجها بسبب ضيق الرزق حيث تعمل في النظافة ووالدهما يعمل ليلا لكن الديون أتعبت كاهلهما رغم مشقة العمل يوميا.

تحمل ام ملك طفلتيها وتنزل يوميا لتعمل في القمامة كما حاولت السعي لتغيير مهنتها لكن الجميع رفضها نظرا لإعالتها الطفلتين أثناء العمل، ولجأت في الأخير الى الشحاته لتلبية أكل أسرتها يوميا.

تطوف ام ملك عربات المترو من الملك الصالح وحتى محطة المنيل تستعطف المارة في محاولات لمساعدتها.




بشحت عشان اكفي بناتي، ومرتب زوجي مش مكفينا
 

يعمل الزوج في مهنة الدقيق لكن الأجر اليومي ضعيف جدا حتى انه بالكاد يكفي الايجار والفواتير الشهرية فقط، لكن متطلبات الأطفال فاقت حد التحمل.

لم تستطع ام ملك طلب المساعدة من اسرتها نظرا لبعد المسافات حيث تقطن هي مع زوجها في العاصمة واسرتها تسكن احدى المحافظات البعيدة عن القاهرة.

"كل يوم بنزل من الصبح بدري أشتغل عاملة نظافة حيلي بيتهد من الشغل في الشوارع، بعد كدا بلف محطات المترو يمكن حد يساعدني انا وبناتي باي حاجة"

كلمات مؤثرة لمست قلوب الجميع حيث جسدت ام ملك نموذج لمعاناة الأمهات العفيفات الاتي تحاولن تربية أطفالها برزق حلال.

وبقلب مبتسم غير ساخط تساعد زوجها الغير مقتدر على مصروفات الحياة اليومية من أجل حياة افضل.

وتتمنى ام ملك حياة مستقرة فقط دون ديون او احتياج لشخص.

 


نفسي اعيش زي اي ست
 

“نفسي أعيش زي اي ست، مكنش مديونة لبقال او صيدلية او امد ايدي لأي حد، زي كل الناس اللي عايشة طبيعي، حتى يوم ولادتي مكنش معانا فلوس واستلفتهم من صاحب البيت ومضيت بيهم ايصالات على نفسي، ونزلت الشارع بعد ولادتي باسبوع”

"الناس مبترحمنيش، بيقابلوني يوجعوني بكلام صعب زي ازاي تبهدلي عيالك في الشمس والشوارع، مش سايبيني في حالي ومش فاهمين اني بحاول اساعد زوجي واربي بناتي"




أهلي ناس بسطاء
 

وأضافت ام ملك "أنا مش زعلانة من أهلي، هما ناس على أد حالهم ويادوب مكفيين نفسهم، عرضوا عليا ارجع اعيش معاهم وانا مرضتش اسيب زوجي لوحده في الظروف دي"

تتمنى السيدة ام ملك ان تتمكن من تربية طفلتيتها في امان ويسر فقط، كما تخاف ان تموت قبل ان تتمكن من سداد ديونها التي اتعبت كاهلها.

 

بنتي بتموت من الجوع لبن صناعي نظافة

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