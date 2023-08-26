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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار ناجي شحاتة: الاستفزازات لا تؤثر على عملى وحالتى النفسية

المستشار محمد ناجي
المستشار محمد ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء نظر بعض القضايا مثل قضية "خلية الماريوت" من المفترض ألا تؤثر على العمل، مستشهداً بقوله تعالى:" فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77)".

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وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقاء مع برنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مثل هذه الاستفزازات تؤثر نفسيا على القضاة، فتجعلهم أثناء ذهابهم إلى منازلهم في حالة عصبية، ولا يطيقون كلمة من أحد، ولا يريد الكلام مع أحد، لكن لا نبدي شيئًا أبداً خلال الجلسة، معقباً: "أساتذتي الذي تعلمت على يدهم علموني كيفية إدارة الجلسة، وهو فن ادارة الجلسة". 


وتابع: "في محاكم الجنايات تلاحظ أحياناً بأن عضو اليمين يتحدث ، وعضو اليسار يتحدث، وهذا خطأ، لأن نص القانون يقول ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ولذلك فإنه يجب فقط أن يتحدث الرئيس وحده حتى يخرج الكلام بشكل صحيح". 


يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.


ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الإرهاب امن الدولة الجنايات خلية الماريوت

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