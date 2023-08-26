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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة: حضور مهرجان القلعة في يوم الافتتاح فاق التوقعات

وزيرة الثقافة د.
وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني

قدمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها في نشر الثقافة ودعمها، حيث أن البرتوكول الموقع بين الوزارة والشركة المتحدة أحدث فارقًا كبيرًا في الانتشار والإقبال على أنشطة الوزارة بشكل عام، وليس فقط حفلات الأوبرا بل حفلات الثقافة، خاصةً وأن شبكة تلفزيون الحياة تنقل تلك الحفلات على الهواء مباشرة.

أضافت الكيلاني خلال حوارها إلى قناة الحياة مع الإعلامية أميرة العادلي، على هامش افتتاح مهرجان القلعة، اليوم الجمعة، أن عدد الحضور لحفل افتتاح مهرجان القلعة في دورته الـ٣١، فاق التوقعات، موضحةً أن المهرجان يقام على مدار ٣٠ عامًا وهذا العام شهد زخمًا كبيرًا وغير متوقع.

تابعت أن هذه الدورة تضم حفلات تصل إلى ٤٠ حفلة، لمجموعة كبيرة من المطربين ومنهم نجوم كبار ومواهب جديدة من دار الأوبرا، وكذلك فنانين مصريين وفنانين عرب ومنهم وليد توفيق الذي يشارك في المهرجان لأول مرة، إلى جانب حفلات موسيقية ومنها حفل عمر خيرت، متابعة أن هناك تنوع في الحفلات من موسيقى تراثية والدويتهات القصيرة والإنشاد الديني والابتهالات وهو تنوع بهدف تقديم أكبر كم من الأذواق.

وتذيع قناة "الحياة" بداية من اليوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، وستشهد الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما يليها فقرة غنائية للمطربة فايا يونان ويليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

ستذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعان حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة  ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

افتتاح مهرجان القلعة الإعلامية أميرة العادلي النجم مدحت صالح حفلات مهرجان القلعة حفل افتتاح مهرجان القلعة حفل عمر خيرت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي الحجار عمر خيرت مهرجان القلعة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

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