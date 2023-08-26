صحف الكويت|روسيا تعلن انتشال جثث ضحايا تحطم طائرة قائد فاجنر.. والمجلس العسكري في النيجر يطرد سفراء ألمانيا وفرنسا ونيجيريا

مدبولي: الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%

السودان.. البرهان يبدأ مشاورات سياسية لتشكيل "حكومة طوارئ"

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وغزة

لبنان: الصيغة المتداولة لمسودة قرار تجديد ولاية "اليونيفيل" مرفوضة

بايدن: واشنطن تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريجوجين



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت "الأنباء" عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قوله إن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن الحكومة مستمرة في تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعي وإزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدأ مشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتشكيل حكومة طوارئ لتسيير دولاب العمل في السودان، بعد تفاقم حدة الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرةً إلى أن "وزير المالية الحالي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة مجلس الوزراء".

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبد الله بو حبيب، قوله إن بلاده ترفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار الأمم المتحدة لتمديد ولاية قوة "اليونيفيل"، لتجاهلها ضرورة تنسيق القوة لعملياتها مع الحكومة.

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أنه "بعد اطلاع وزير الخارجية على مسوّدة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن، والمتعلقة بتجديد ولاية قوة اليونيفيل، عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة".

وأشارت "الأنباء" إلى أن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص والاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اندلعت عقب صلاة الجمعة، واستمرت حتى ساعات الليل. وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"، إن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا بلدة كفر قدوم، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة، وبشكل عشوائي، تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي البلدة؛ تنديدًا بالاستيطان والاستيلاء على أراضيهم.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن لجنة التحقيق الروسية أعلنت أنه تم العثور على جثث الركاب الـ10 في الطائرة المنكوبة التي كانت تقل قائد مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، مشيرةً إلى أنها ستجري الفحوصات الجينية للتعرف على الضحايا، مضيفة أنها "تنظر في جميع الخيارات المحتملة" للحادث بعد أن تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمالي موسكو.

وذكرت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن مسؤولين أميركيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريجوجين، قائلاً: "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد.. نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".

وأشارت "الراي" إلى أن روسيا وجهت توبيخًا إلى بايدن، بعدما عبر عن عدم دهشته من سقوط بريجوجن في حادث تحطم طائرة، وحذّرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وقالت "القبس" إن المجلس العسكري في النيجر، أمهل سفراء كل من ألمانيا وفرنسا ونيجيريا، في النيجر، 48 ساعة لمغادرة البلاد. وأكدت وزارة الخارجية في النيجر، في بيان، أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها الى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".