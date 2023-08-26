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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببيضة.. حضري بان كيك

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

تعتبر طريقة عمل بان كيك من الحلويات التقليدية الشهيرة بأمريكا، وغالباً ما يتم تقديمها في الفطور. ويتميز بالمذاق الخفيف الصحي، وذلك لأن مكوناته صحية تماماً كالدقيق والحليب والبيض، ويمكن إضافة العديد من الإضافات كالشوفان، الفواكه، الشوكولاتة، الكريما وغيرها،طريقة عمل بان كيك للشيف نجلاء الشرشابي .

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طريقة عمل بان كيك 


المقادير لعمل بان كيك 


- 1 بيضة
- كوب و نصف دقيق
- كوب حليب
- ٢ ملعقة كبيرة سكر
- فانيليا
- كيس بيكنج باودر ( ملعقة كبيرة )
- رشة ملح
- ٣ ملعقة كبيرة زيت
- نوتيلا  او العسل الابيض


طريقة عمل بان كيك 

أولاً نقوم بوضع النوتيلا على ورق الزبدة على شكل دوائر ، ووضعها في الفريزر لحين تحضير البان كيك .
في وعاء نخلط المواد السائلة ورشة الملح والفانيليا ، ونخلط جيداً .
يُنخل الدقيق والبيكنج باودر ونخلط جيداً .
في مقلاة نضع طبقة من مزيج البان كيك ، ونضع فوقها قرص النوتيلا ثم نضيف القليل من البان كيك فوق النوتيلا ، 
ثم تُغطى ، وتُترك حتى تنضج ، ثم تُقلب على الجهة الأخرى لتنضج .
يُصب على الوجه القليل من النوتيلا عند التقديم  او العسل الابيض( حسب الرغبة ) . 

كالشوفان الشوكولاتة الفواكه طريقة عمل بان كيك ​​​​​​​health

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