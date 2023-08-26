سمر يسري تستعرض جمالها وأنوثتها بإطلالة جريئة

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

وظهرت “سمر يسري ”بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان بالون الابيض ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركتشعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملكالإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات منالملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر، أناوأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقةمن جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.