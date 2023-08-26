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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو: شكرا للسعودية على احتضاني.. أنا سعيد بوجودي هنا

صدى البلد

أبدى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، سعادته باللعب في الدوري السعودي، مقدمًا شكره للسعودية، لأنها منحته فرصة اللعب هناك.

وجاء ذلك خلال تصريحاته التليفزيونية عقب تسجيله هاتريك في فوز 5-0 على الفتح، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقال رونالدو: "سعيد بوجودي في السعودية وأحب أن أذكركم بما قلته سابقًا أن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات العالمية، وانا سعيد جدا وهذا يجعلني أرغب أن أعطي المزيد لفريقي".

و عن الفوز الكبير الذي حققه النصر علّق رونالدو قائلا: "مستوانا يتحسن واليوم شاهدنا العمل الجماعي انا وعبدالرحمن غريب وساديوماني في خط المقدمة ترجمنا جهود زملائنا".

وسجل كرستيانو رونالدو ثلاثة أهداف هاتريك وصنع هدفًا لماني كما ساهم في هدف آخر ليخرج  العاصمي فائزا بخماسية نظيفة محققًا أول انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو فريق النصر الفتح دوري روشن السعودي

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