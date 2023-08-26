الرئيس الأوزبكستاني يعين ابنته مساعدة له| تفاصيل

كشفت القناة الرسمية للرئيس الأوزبكي على تطبيق "تيليجرام" إن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف عين ابنته سعيدة ميرزيييفا البالغة من العمر 38 عاما، كمساعدة له، في 25 أغسطس، وفق ما ذكر موقع راديو فري يوروب.



قال مراقبون، إن عملية تعيين الأقارب في مناصب حكومية مؤثرة أمر شائع في دول آسيا الوسطى.

وفي تركمانستان، خلف الرئيس سردار بيردي محمدوف والده قربان قولي بيردي محمدوف.

في طاجيكستان، يتولى رستم إمام علي، الابن الأكبر لإمومالي رحمون، مناصب رئيسية، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان وعمدة دوشانبي.

وبالتالي، فليس غريبة أن يعين الرئيس الأوزبكي ابنته في منصب مهم، كمساعدة له في رئاسة الدولة.