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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: توطين صناعة السيارات سيدعم استقرار أسعارها في السوق المصري

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنمية الاستثمارات بمختلف أنواعها لا سيما الاستثمار مع الدول الافريقية، لافتا إلي أن هناك عدد كبير من دول افريقيا يتسم اقتصادها بالتقدم.

 

إيجاد مكون صناعى للتصدير 

 

وأضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يأتي في إطار أهمية إقامة مصانع جديدة في صناعة حيوية مثل صناعة السيارات من شأنها أن تحقق عائد اقتصادى ضخم نتيجة إيجاد مكون صناعى يتم تصديره لمختلف الدول وتم إنتاجه بخبرات عالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أسعار الطاقة في مصر تتميز برخصها، أيضا تكلفة تشغيل العمالة ليست كبيرة وبالتالي فإنه لدينا الكثير من المقومات التي تعمل علي تيسير توطين صناعة السيارات بشكل تدريجى علي الأقل.

وتابع النائب : كما أن توطين صناعة السيارات ستدعم استقرار أسعارها في السوق المصري خاصة بعد قفزات التغير غير المبررة التي حدثت في الأونة الأخيرة.

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و قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات،وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وزار مدبولي عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا، والتى تمثل ٤.٩٪؜ من الناتج القومي الإجمالى، و نحو ١٢.٤٪؜ من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو ٣٥٢ ألف سيارة سنوياً إلى ١٥٢ دولة.

وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج فى مصر التى تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.

وفى ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة سرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء فى إقامة المصانع فى مصر، وخطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة. 

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